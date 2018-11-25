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В Алеппо 46 человек получили химическое поражение при обстреле

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Фото: Global Look Press/Basem Ayoubi
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При обстреле боевиками сирийского Алеппо снарядами с отравляющими веществами химическое поражение получили 46 человек, включая восемь детей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, обстрел велся террористическими группировками, которые находятся в идлибской зоне деэскалации. Все пострадавшие уже доставлены в лечебные учреждения города, им оказывается медицинская помощь, пишет «РИА Новости».

Он подчеркнул, что существует прямая связь неправительственной организации «Белые каски» с боевиками, все это Россия будет обсуждать с Турцией - гарантом соблюдения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэслакации.

24 ноября глава городского департамента здравоохранения Зияд Хадж Так заявил, что количество мирных жителей, пострадавших в результате обстрела боевиками районов сирийского города Алеппо, возросло до 50 человек.

Содержащие хлор снаряды были выпущены по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. Ранее сообщалось о как минимум восьми пострадавших.

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