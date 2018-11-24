Депутаты украинской оппозиции попросили отозвать свои голоса за бюджет
Депутаты из «Оппозиционного блока» украинского парламента попросили отозвать свои голоса за принятие бюджета на 2019 год. Четыре представителя фракции утверждают, что не поддерживали этот законопроект Верховной рады, считая его «антисоциальным и убийственным для экономики страны», передает 24 ноября ТАСС.
«23 ноября 2018 года, в 6:20 утра, во время голосования за проект государственного бюджета были зафиксированы четыре голоса, якобы отданные депутатами нашей фракции в поддержку законопроекта. В то же время все четыре депутата — Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин, Владимир Гусак и Юрий Мороко — заявили, что не голосовали за госбюджет, о чем написали соответствующие заявления в секретариат Верховной рады», — отмечается на сайте «Оппозиционного блока».
По информации СМИ, указанные представители фракции относятся к так называемой группе олигарха Рината Ахметова. Оставшиеся 16 членов оппозиции не пришли на голосование.
В ночь с 22 на 23 ноября Верховная рада Украины приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, установив предельный уровень дефицита в размере около 90 млрд гривен ($3,21 млрд). Инициативу поддержали 240 депутатов (для утверждения проекта требовалось минимум 226 голосов).
В ноябре в «Оппозиционном блоке» произошел раскол в связи с тем, что глава фракции Юрий Бойко и руководитель партии «За жизнь» («За життя») Вадим Рабинович подписали соглашение о создании единой политической платформы для участия на выборах в следующем году. Единым кандидатом от оппозиции был выбран Бойко. Часть депутатов «Оппозиционного блока» не согласилась с этим решением, исключив из своего состава главу фракции и его соратника — депутата Сергея Левочкина.
После этого Бойко создал в парламенте межфракционное объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь», куда вошли 20 депутатов из «Оппозиционного блока». Левочкин обвинил оставшихся в противодействии объединению оппозиционных сил, а также в помощи лидеру страны Петру Порошенко для прохождения во второй тур президентских выборов.
Выборы нового лидера Украины должны состояться 31 марта 2019 года.