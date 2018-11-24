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Депутаты украинской оппозиции попросили отозвать свои голоса за бюджет

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Фото: ТАСС/Маркив Михаил
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Депутаты из «Оппозиционного блока» украинского парламента попросили отозвать свои голоса за принятие бюджета на 2019 год. Четыре представителя фракции утверждают, что не поддерживали этот законопроект Верховной рады, считая его «антисоциальным и убийственным для экономики страны», передает 24 ноября ТАСС.

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«23 ноября 2018 года, в 6:20 утра, во время голосования за проект государственного бюджета были зафиксированы четыре голоса, якобы отданные депутатами нашей фракции в поддержку законопроекта. В то же время все четыре депутата — Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин, Владимир Гусак и Юрий Мороко — заявили, что не голосовали за госбюджет, о чем написали соответствующие заявления в секретариат Верховной рады», — отмечается на сайте «Оппозиционного блока».

По информации СМИ, указанные представители фракции относятся к так называемой группе олигарха Рината Ахметова. Оставшиеся 16 членов оппозиции не пришли на голосование.

В ночь с 22 на 23 ноября Верховная рада Украины приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, установив предельный уровень дефицита в размере около 90 млрд гривен ($3,21 млрд). Инициативу поддержали 240 депутатов (для утверждения проекта требовалось минимум 226 голосов).

В ноябре в «Оппозиционном блоке» произошел раскол в связи с тем, что глава фракции Юрий Бойко и руководитель партии «За жизнь» («За життя») Вадим Рабинович подписали соглашение о создании единой политической платформы для участия на выборах в следующем году. Единым кандидатом от оппозиции был выбран Бойко. Часть депутатов «Оппозиционного блока» не согласилась с этим решением, исключив из своего состава главу фракции и его соратника — депутата Сергея Левочкина.

После этого Бойко создал в парламенте межфракционное объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь», куда вошли 20 депутатов из «Оппозиционного блока». Левочкин обвинил оставшихся в противодействии объединению оппозиционных сил, а также в помощи лидеру страны Петру Порошенко для прохождения во второй тур президентских выборов.

Выборы нового лидера Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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