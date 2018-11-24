ЦСКА в третий раз подряд обыграл СКА

Московский ЦСКА вновь обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счетом 3:1.

В команде победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (9-я минута), Михаил Григоренко (44-я минута) и Иван Телегин (59-я минута). У проигравших отличился Николай Прохоркин (8-я минута).

ЦСКА и СКА в текущем сезоне встретились уже в третий раз. Во всех играх московский клуб одерживал победу, отмечает ТАСС.

ЦСКА одержал уже 12-ю победу подряд, команда располагается на первом месте в Западной конференции. Игроки набрали 54 очка в 31 матче. Московская команда также возглавила общую таблицу КХЛ, опередив на одно очко екатеринбургский «Автомобилист».

26 ноября ЦСКА сыграет с подмосковным «Витязем», СКА — с рижским «Динамо».