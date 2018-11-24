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ЦСКА в третий раз подряд обыграл СКА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский ЦСКА вновь обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счетом 3:1. 

В команде победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (9-я минута), Михаил Григоренко (44-я минута) и Иван Телегин (59-я минута). У проигравших отличился Николай Прохоркин (8-я минута). 

ЦСКА и СКА в текущем сезоне встретились уже в третий раз. Во всех играх московский клуб одерживал победу, отмечает ТАСС.  

ЦСКА одержал уже 12-ю победу подряд, команда располагается на первом месте в Западной конференции. Игроки набрали 54 очка в 31 матче. Московская команда также возглавила общую таблицу КХЛ, опередив на одно очко екатеринбургский «Автомобилист».

26 ноября ЦСКА сыграет с подмосковным «Витязем», СКА — с рижским «Динамо». 

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