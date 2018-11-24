Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело

Адвокат 23-летней девушки-дознавателя из Уфы, которая проходит потерпевшей по делу о групповом изнасиловании коллегами, впервые прокомментировала ситуацию. В телефонном интервью «ГТРК Башкортостан» представитель защиты Ирина Валиева заявила, что «им ничего не надо, ни от кого». По словам адвоката девушки, у них «все нормально», поскольку потерпевшая жива, а виновные находятся в тюрьме.

По версии следствия, нападение было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району. По подозрению в изнасиловании был задержан 34-летний экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, 51-летний экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и 50-летний экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Судмедэксперты зафиксировали на теле девушки повреждения.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых до 31 декабря. Против них возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Позже сообщалось, что у двух подозреваемых (Матвеева и Галиева) появилось алиби на момент совершения преступления. Защита намерена добиться их освобождения.