Россия, ведя борьбу с международным терроризмом, внесла значительный вклад в укрепление безопасности Великобритании и других западных государств, заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Так в дипмиссии прокомментировали заявление главы генштаба ВС Великобритании Марка Карлтона-Смита, что Россия представляет для Соединенного Королевства гораздо большую угрозу, чем запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

В посольстве указали, что угроза Великобритании со стороны ИГ снизилась и в значительной степени благодаря России.

«Так что именно Россия существенно укрепила безопасность Великобритании за несколько последних лет», — цитирует дипломата ТАСС в субботу, 24 ноября. Он также добавил, что подобного нельзя сказать о Лондоне, который вместе с США развязал агрессию в Ираке и уничтожил государственность в Ливии.

«Консервативное правительство де-факто мало что сделало для борьбы с терроризмом», — резюмировал пресс-секретарь посольства.