Прямой эфир

Посольство РФ напомнило о вкладе России в укрепление безопасности Великобритании

0
Фото: ТАСС/Gustavo Valiente
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, ведя борьбу с международным терроризмом, внесла значительный вклад в укрепление безопасности Великобритании и других западных государств, заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Сальвини: «Россия — наш фундаментальный союзник»
Вице-премьер Италии считает Москву ключевым партнером в борьбе с терроризмом

Так в дипмиссии прокомментировали заявление главы генштаба ВС Великобритании Марка Карлтона-Смита, что Россия представляет для Соединенного Королевства гораздо большую угрозу, чем запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

В посольстве указали, что угроза Великобритании со стороны ИГ снизилась и в значительной степени благодаря России.

«Так что именно Россия существенно укрепила безопасность Великобритании за несколько последних лет», — цитирует дипломата ТАСС в субботу, 24 ноября. Он также добавил, что подобного нельзя сказать о Лондоне, который вместе с США развязал агрессию в Ираке и уничтожил государственность в Ливии.

«Консервативное правительство де-факто мало что сделало для борьбы с терроризмом», — резюмировал пресс-секретарь посольства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ФСБ России заявил о возможном слиянии ИГ и «Аль-Каиды»
Россия и США готовят консультации по антитеррористической тематике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017