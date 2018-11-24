Климкин разглядел «крымский след» в выборе города для «ЭКСПО-2025»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал итоги голосования за право проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2025» и заявил, что в том, что Россия уступила Японии, есть «крымский след».

Накануне местом проведения «ЭКСПО-2025» выбрали Осаку. За право организовать выставку боролись также Екатеринбург и азербайджанский Баку.

Украинский министр подчеркнул, что Россия проиграла, так как представила на презентации карту, где Крым является ее частью. «Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина «ЭКСПО-2025». Ну с такой картой понятно, почему не прошло», — написал Климкин в Twitter.

Накануне глава заявочного комитета «ЭКСПО» Александр Чернов прокомментировал проигрыш Екатеринбурга японской Осаке, отметив, что политической подоплеки он не заметил.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным.