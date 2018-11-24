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В Канаде задержан застреливший 23-летнюю девушку мужчина

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Фото: REUTERS/Chris Helgren
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В Канаде полиция задержала мужчину, застрелившего 23-летнюю девушку, сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел накануне, 23 ноября, в городе Миссиссога, недалеко от Торонто. Преступник встретил девушку на улице возле жилого дома в одном из спальных районов города, после чего выстрелил в нее. Пострадавшую с огнестрельным ранением в живот доставили в больницу, где она скончалась.

Нападавшего удалось оперативно задержать недалеко от места совершения преступления. Его личные данные не сообщаются. Мотивы произошедшего выясняются.

В октябре сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в избиении мужчины, гулявшего с ребенком. Тогда пьяный водитель умышленно сбил пешехода после сделанного ему замечания, а также избил его битой. Перед побегом с места происшествия автомобилист перевернул коляску с малышом.

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