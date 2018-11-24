Порошенко заявил об ответственности России за голод 30-х годов

Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что Россия, как правопреемница СССР, несет историческую ответственность за голод 30-х годов, который украинские власти называют голодомором.

Преступление не имеет срока давности, подчеркнул украинский лидер в ходе выступления на мероприятии по случаю Дня памяти жертв голодоморов в эфире украинских телеканалов. По его мнению, голодомор тщательно спланировали и это стало «геноцидом украинского народа».

«Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее назад, в империю», — сказал он, добавив, что Москва боится «свободной» Украины.

26 ноября 2017 года Порошенко пожелал, чтобы Россия покаялась за голодомор, а также заявил, что Москва должна взять на себя ответственность за «преступления СССР».

Голод в СССР 1932–1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. В те годы, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 млн человек разных национальностей.

В октябре сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа.