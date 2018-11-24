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Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Абу-Даби

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Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI
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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл на заключительном 21-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Абу-Даби. Он показал лучшее время, проехав свой быстрый круг за 1 минуту 34,794 секунды. 

Второе место занял еще один пилот «Мерседеса» — финн Вальттери Боттас (отставание — 0,162 секунды). Третье — гонщик «Феррари» немец Себастьян Феттель (+0,331).

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится 25 ноября, отмечает «Р-спорт»

Ранее сообщалось, что пилота «Формулы-1» Red Bull Макса Ферстаппена приговорили к общественным работам после Гран-при в Бразилии. Он устроил потасовку с другим гонщиком

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