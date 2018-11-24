Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну

Глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил проверить заявления американцев о посещении ими Луны. Об этом он рассказал во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.

«Мы такую задачу поставили: полететь, проверить — были или не были. Они говорят, что были. Мы проверим», — передает его слова в субботу, 24 ноября, РБК.

Рогозин заявил, что «Роскосмос» работает над созданием транспортной системы для полетов на Луну. Для этого потребуется посещаемая научная база. Чтобы ее установить, нужно «зарыться» в грунт планеты, что несет радиационные риски. Он отметил, что ни одна страна не способна сделать это самостоятельно, поэтому Россия рассчитывает на сотрудничество в данной сфере с Вашингтоном.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

За несколько дней до этого сообщалось, что первая высадка российских космонавтов на Луну с двухнедельной миссией планируется после 2030-х годов. Экспедиции, в которой примут участие три космонавта, будет предшествовать беспилотная посадка спускаемого лунного модуля.

В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.