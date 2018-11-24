Директор по развитию интернет-продуктов МИЦ «Известия» выступил на RIW

Директор по развитию и продвижению интернет-продуктов МИЦ «Известия» Кирилл Шагун рассказал о различных моделях дистрибуции и потребления контента, а также дилеммах, с которыми сталкиваются СМИ сегодня, на площадке Российской интернет-недели. Мероприятие прошло в Москве с 21 по 23 ноября 2018 года. В сессии «Не трафиком едины» также приняли участие представители изданий «Сноб», «СМИ2», The Bell, РБК, Warhead.su и компании Mail.ru Group.‎

«Каждый канал распространения имеет свою специфику, но СМИ сегодня должны в первую очередь учитывать конечного пользователя и его потребности, канал же становится вторичным фактором. Как и площадка, через которую распространяется та или иная информация. В то же время при распространении новостных агрегаторов и с учетом непрерывной погони за трафиком сегодня зачастую теряется лицо бренда. В конечном итоге мы получаем пользователя, который начинает скролить новости, просто не видя, что за СМИ он читает, он обращает внимание только на заголовок. С данной проблемой сейчас сталкиваются большинство средств массовой информации», — сказал Шагун.

Он подчеркнул, что в настоящий момент необходимо решить проблему персонализации контента, иначе существует риск превращения в китайских производителей — в таком случае агрегаторы будут приходить не за материалами «Известий», а просто за неким контентом, который будет представлен пользователем под другим брендом.

Российская интернет-неделя (RIW) уже более 10 лет собирает на одной площадке представителей крупнейших IT-компаний и стартапов, государства и бизнеса. Посетителей выставки Internet EXPO ждет аллея инноваций UpStart и новые продукты от крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. В этом году на RIW выступят свыше 700 российских и зарубежных спикеров и экспертов — трехдневная программа RIW 2018 включает более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входят новостные службы телеканалов РЕН ТВ, «5 канал», «78», а также интернет-портал iz.ru, телеканал «Известия — iz.ru» и газета «Известия». «Известия» являются современным производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды (интернет, ТВ, печать, аудио). Общая аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.