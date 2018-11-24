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Россельхознадзор запретил ввоз мяса с четырех белорусских предприятий

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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С 24 ноября Россельхознадзор временно приостановил поставки мясной продукции с четырех белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте службы.

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Ограничительные меры коснутся ИООО «Беловежские деликатесы», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Дружба» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат». Данные предприятия были замечены в неоднократных нарушениях ветеринарно-санитарных норм.

Кроме того, служба ввела усиленный контроль в отношении товаров еще семи белорусских производителей. Всего в настоящее время под ограничения попали свыше 60 белорусских предприятий, уточняет ТАСС.

В июне Россельхознадзор запрещал поставки некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать «небезопасная продукция». Впоследствии российское ведомство разрешило поставку молока наливом семи белорусским компаниям.

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