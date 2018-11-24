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Наталия Орейро сняла клип в подмосковной Балашихе

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сняла видеоклип на песню To Russia with Love («В Россию с любовью». — Ред.) в подмосковной Балашихе.

В ролике появились несколько городских домов, улиц и квартир с портретами артистки. Также съемочной площадкой послужил местный Дворец культуры, где задействовали и местных жителей. Сама Орейро спела с ними часть песни на русском языке. 

В финале клипа прозвучало поздравление с Новым годом. По мнению певицы, композиция предназначена как раз для этого праздника.

Кроме того, Орейро рассказала, что хотела бы записать целый альбом на русском языке. 

«Я хочу изучить его получше! Каждый раз, когда я приезжаю, узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», — приводит ее слова «Российская газета»

Ранее сообщалось, что Орейро спела «Песенку Чебурашки» на русском языке. По словам артистки, эта песня очень нравится ее сыну. 

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