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«Енисей» на выезде победил «Динамо» в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Енисей» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 1:2. Для красноярского клуба эта победа стала второй в текущем сезоне в чемпионате.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте. Ворота столичного клуба поразил нападающий Михаил Комков.

Динамовцы отыгрались в начале второго тайма. На 53-й минуте пенальти реализовал Жоазиньо. Однако уже спустя две минуты Дмитрий Ятченко вновь поразил ворота «Динамо», установив окончательный счет.

Несмотря на победу, «Енисей» по-прежнему располагается на последнем месте в турнирной таблице. В активе подопечных Дмитрия Аленичева девять очков. Отставание от 15-го места, на котором располагается махачкалинский «Анжи», составляет четыре очка.

Позднее 24 ноября пройдут еще два матча 15-го тура РПЛ. «Анжи» сыграет с «Рубином», а «Оренбург» примет «Уфу».

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