Глава МИД Португалии объяснил отзыв посла из Москвы

Отзыв посла Португалии в Москве не означает настроенность Лиссабона на конфронтацию с РФ из-за дела об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Об этом 24 ноября сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он пояснил, что такое решение было принято «не с какими-то особыми целями», а как сбалансированный подход ко внешней политике.

«Португалия — член ЕС и НАТО, <...> мы всегда учитываем, какие у нас исторические отношения с Великобританией, какая у нас была точная информация по данному вопросу. Мы не вступаем в конфронтацию [с Россией], поэтому решили, что самое лучше — отозвать посла для консультаций», — цитирует его ТАСС.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. По заявлением Лондона, они подверглись воздействию якобы произведенного в РФ нервно-паралитического вещества группы «Новичок». К настоящему моменту оба пострадавших пришли в себя. В Москве не раз указывали на несостоятельность обвинений британской стороны.

Позже в сентябре прокуратура Великобритании обвинила в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их агентами ГРУ. Однако в интервью телеканалу RT подозреваемые заявили, что находились в Солсбери как туристы и ничего не знали о Скрипалях до появления информации в СМИ об их отравлении.

24 ноября Сергей Лавров отметил, что отсутствие какой-либо информации о местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль свидетельствует о том, что британским спецслужбам есть что скрывать.