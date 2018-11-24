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Глава МИД Португалии объяснил отзыв посла из Москвы

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Отзыв посла Португалии в Москве не означает настроенность Лиссабона на конфронтацию с РФ из-за дела об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Об этом 24 ноября сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Он пояснил, что такое решение было принято «не с какими-то особыми целями», а как сбалансированный подход ко внешней политике.

«Португалия — член ЕС и НАТО, <...> мы всегда учитываем, какие у нас исторические отношения с Великобританией, какая у нас была точная информация по данному вопросу. Мы не вступаем в конфронтацию [с Россией], поэтому решили, что самое лучше — отозвать посла для консультаций», — цитирует его ТАСС.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. По заявлением Лондона, они подверглись воздействию якобы произведенного в РФ нервно-паралитического вещества группы «Новичок». К настоящему моменту оба пострадавших пришли в себя. В Москве не раз указывали на несостоятельность обвинений британской стороны.

Позже в сентябре прокуратура Великобритании обвинила в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их агентами ГРУ. Однако в интервью телеканалу RT подозреваемые заявили, что находились в Солсбери как туристы и ничего не знали о Скрипалях до появления информации в СМИ об их отравлении.

24 ноября Сергей Лавров отметил, что отсутствие какой-либо информации о местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль свидетельствует о том, что британским спецслужбам есть что скрывать.

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