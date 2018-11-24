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Адвокат потерпевшей прокомментировала дело об изнасиловании в Уфе

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Ирина Валиева, адвокат 23-летней девушки-дознавателя, которая обвинила троих коллег в изнасиловании, в субботу, 24 ноября, впервые прокомментировала ход уголовного дела. Как она рассказала по телефону журналистам ГТРК «Башкортостан», пострадавшей стороне «ничего не надо, ни от кого».

«У нас всё нормально — мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное», — подчеркнула адвокат, отказавшись от дальнейшего общения.

По версии следствия, нападение на 23-летнюю девушку-дознавателя было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району. По подозрению в изнасиловании помимо вышеуказанных лиц был также задержан 34-летний экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

 

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