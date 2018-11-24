Прямой эфир

Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис SuperJob выяснил, какая зарплата необходима для счастья гражданам России. Самые высокие запросы оказались у жителей Владивостока, передает «РИА Новости» в субботу, 24 ноября.

Так, среднестатистическому жителю Приморья необходимо 208 тыс. рублей, что составляет 18,5 МРОТ для региона. На втором месте расположились жители Москвы — им необходимо 207 тыс. рублей, или 11 МРОТ.

Далее следуют жители Ростова-на-Дону, которым требуется 203 тыс. (более 17 МРОТ для региона). Четвертое место занял Санкт-Петербург. Жители Северной столицы хотели бы получать 160 тыс. рублей (9,4 МРОТ). Желаемая зарплата для кемеровчан составляет 136 тыс. рублей (9 МРОТ).

Самыми скромными оказались жители Республики Татарстан и Оренбургской области. Для счастья им необходимо по 116 тыс. рублей, что составляет чуть более 10 МРОТ для регионов.

В опросе принимали участие жители городов старше 18 лет — по 1 тыс. респондентов в Москве и Санкт-Петербурге, а также по 500 человек из других городов. Опрос проводился с 7 по 23 ноября 2018 года.

22 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 84% россиян назвали себя счастливыми людьми. Социологи отметили, что этот процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Социологи оценили влияние слежки с помощью гаджетов на детей
Социологи рассказали о готовности россиян к реформе тарифов ОСАГО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017