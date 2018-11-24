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На 94-м году жизни скончалась театральный критик Инна Вишневская

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Фото: ТАСС/Машков Юрий
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Доктор искусствоведения Инна Вишневская умерла в пятницу, 23 ноября, на 94–м году жизни. Театральный критик преподавала в Российском институте театрального искусства и Литературном институте имени Горького.

О кончине Вишневской сообщил ТАСС 24 ноября ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Родственники усопшей определяют место и время прощания, которое состоится в понедельник, 26 ноября.

Инна Вишневская получила образование в ГИТИСе, с 1953 года была членом Союза писателей СССР. Критик написала более тысячи работ, героями которых были Николай Гоголь, Алексей Арбузов, Константин Симонов и другие русские и советские писатели.

16 ноября известный американский писатель и сценарист Уильям Голдман скончался в возрасте 87 лет в собственном доме на Манхэттене в Нью-Йорке. Причиной смерти стало осложнение после пневмонии на фоне онкологического заболевания.

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