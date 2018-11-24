Принц Гарри с супругой начали планировать переезд

Даже крепкая связь братьев может ослабнуть, когда у каждого своя семья. Принц Гарри с супругой собираются переехать к бабушке! Герцог и герцогиня Суссекские променяли Кенсингтон на Виндзор. Гарри решил не стеснять брата, при том, что у них с Меган скоро тоже пополнение.

Елизавета II подготовила для внука дом с десятью спальнями и детской. Королевский переезд запланирован на 2019 год.