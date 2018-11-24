Ушел из жизни бывший секретарь Союза журналистов РФ Александр Копейка

Журналист, бывший секретарь Союза журналистов России Александр Копейка скончался в Приморье на 73-м году жизни. Соболезнования родным и близким культурного деятеля 24 ноября принес врио губернатора региона Олег Кожемяко.

По словам и.о. главы региона, Копейка долгое время боролся со своей болезнью. «Мы потеряли очень достойного, цельного, яркого человека, чья судьба стала частью истории нашего края. Александр Копейка останется легендой приморской журналистики», — подчеркнул Кожемяко. Его послание опубликовано на сайте ведомства.

Он отметил, что практически вся биография Александра Копейки была связана с Приморским краем. До 1990 года журналист работал в региональном комитете по телевидению и радиовещанию, а затем был избран народным депутатом Верховного Совета РФ. В 1993–2000 годах Копейка входил в состав Судебной палаты по информационным спорам при президенте РФ. Последнее время Копейка работал секретарем Союза журналистов России.

21 ноября в Москве скончалась сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок.