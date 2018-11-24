В Австралии Санта-Клауса уволили из-за сексистских высказываний

Организаторы рождественского парада в австралийском Окленде «уволили» Санта-Клауса из-за сексистских высказываний. Об этом в субботу, 24 ноября, пишет Daily Mail.

Управляющий компанией My Santa Невилл Бейкер, который играл волшебника последние пять лет, заявил до этого, что никогда бы не стал нанимать женщину на роль Санты.

Организаторы парада посчитали высказывания Бейкера «неуместными» и отказались с ним сотрудничать, что вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Они встали на сторону уволенного мужчины. Многие из них указывали, что выступают против сексизма, однако женщина не должна играть роль «отца Рождества». Некоторые пользователи призвали бойкотировать рождественский парад.

21 ноября всемирно известный итальянский бренд Dolce & Gabbana обвинили в Китае в сексизме и расизме. Поводом стал рекламный ролик модного показа в Шанхае. На нем девушка пытается есть палочками итальянские блюда, но у нее ничего не выходит. Из-за скандала был отменен модный показ. В компании принесли извинения и назвали инцидент «большой неудачей» бренда.