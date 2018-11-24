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Фотографии Тимошенко с бородавкой на щеке расклеили в центре Киева

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Фото: соцсети
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В Киеве разгорелся конфликт между кандидатами на пост президента Украины — главой государства Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

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Последнюю изобразили на установленных в центре города билбордах с бородавкой на щеке. Надпись под фото Тимошенко гласила: «2019 — последний шанс для бабуси», передает 24 ноября РЕН ТВ.

В «Батькивщине» инцидент назвали «грязной провокацией» и обвинили в подобной антирекламе Порошенко и его команду. Пострадавшая партия намерена обратиться в правоохранительные органы.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало рейтинг кандидатов на пост украинского президента, сформированный на основании опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы в стране запланированы на 31 марта следующего года.

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