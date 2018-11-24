В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Расследование дела о так называемом российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году продлят еще как минимум на шесть месяцев. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил председатель комитета сената по разведке Ричард Бэрр.

По словам республиканца, комиссия еще не завершила сбор информации по данному делу. В частности, в настоящий момент ведется опрос свидетелей.

Берр уточнил, что расследование может продлиться еще полгода, после чего будет представлен и рассекречен итоговый доклад. При этом сенатор подчеркнул, что «не видит смысла» в открытых слушаниях.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравший кандидат Хиллари Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

В апреле 2018 года в американский суд был подан иск Демократической партии США против российского правительства, Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, выборного штаба Трампа и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На это отреагировал российский Минюст, отправивший письмо в федеральный суд южного округа Нью-Йорка, в котором не признал юрисдикцию США по вмешательству в выборы.