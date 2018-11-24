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Лавров обвинил США в подстегивании военной деятельности у границ России

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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США подстегивают опасную военную деятельность вблизи российских границ в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью португальской газете Publico.

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Российский министр указал, что геополитические игры США привели к кризису на Украине, который, в свою очередь, «обрушил атмосферу доверия» между Москвой и Евросоюзом, уточняет «РИА Новости».

«Архитектура диалога Россия-ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт. США же не несут никаких потерь», — указал Лавров.

Глава МИД России отметил, что Вашингтон подстегивает гонку вооружений, что ведет к новой «холодной войне». Таким образом, граждане ЕС становятся «заложниками подрывной политики, проводимой из-за океана».

Отношения России с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и вхождения Крыма в состав страны в 2014 году. США и страны Евросоюза ввели против Москвы санкции. РФ, в свою очередь, применила контрсанкции и взяла курс на импортозамещение.

5 октября эксперты заявили, что США не смогут участвовать в двух войнах с такими крупными державами, как Россия и Китай одновременно. При этом, согласно опросам, американские военные не исключают скорого начала крупномасштабного военного конфликта.

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