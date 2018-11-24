На Байконуре собрали блоки первой и второй ступеней «Союза-ФГ»

На Байконуре собрали блоки первой и второй ступеней «Союз-ФГ». «Роскосмос» опубликовал видео процесса в соцсетях. Рабочие пристыковали все четыре боковых блока к центральному. Повышенный интерес к процессу сборки неслучаен. В прошлый раз из-за ошибки именно на этом этапе произошла авария носителя.

Запуск запланирован на 3 декабря. Ракета-носитель должна вывести на орбиту корабль «Союз МС-11».