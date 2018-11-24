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Видео с котом и рыбой подо льдом набирает популярность в Сети

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Фото: РЕН
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Пользователи социальных сетей обсуждают новую звезду — бело-рыжего кота, который «танцует» по льду водоема, пытаясь выловить замерзшую в нем рыбку.

Видео с говорящим названием «Ты что издеваешься надо мной?» было опубликовано в Twitter. Котик безуспешно пытается выловить рыбку, а в процессе несколько раз переворачивается и смешно «танцует», проявляя настойчивость в достижении своей цели, пишет «Ридус».

На данный момент видео уже посмотрели более 1 млн раз. У него почти 20 тыс. ретвитов и около 58 тыс. отметок «мне нравится». Комментаторы подшучивают надо котиком, некоторые даже сравнивают произошедшее со своей жизнью. Также они оставляют похожие картинки и видео.

23 ноября стало известно, что в сети обсуждают необычную оптическую иллюзию в ролике о приготовлении индейки, на которую обратил внимание один из пользователей портала Reddit.

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