Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 ноября

Синоптики рассказали об облачной погоде, снеге и гололедице в Московском регионе.

Днем местами ожидается небольшие осадки, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. Ветер западный от 5 до 10 м/с, возможно порывы до 15 м/с, пишет ТАСС.

В светлое время суток в Москве ожидается около 2 градусов ниже нуля, ночью — около -5 градусов. В Подмосковье столбик термометра может опуститься до -5 градусов, ночью — до -7 градусов.

В пятницу, 23 ноября, синоптики рассказали, что в последние выходные осени в Москве будет облачно, но без сильных осадков. При этом в начале следующей недели столица останется в зоне влияния атмосферного фронта, в городе сохранятся небольшие снегопады.