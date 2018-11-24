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Компания Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Компания Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса «Товары Mail.ru». Он позволял сравнивать цены на товары на различных интернет-площадках.

Сервис будет закрыт 24 декабря этого года, следует из информации, размещенной на сайте «Товаров Mail.ru». С 23 ноября он приостановил прием заявок на регистрацию новых участников и закрыл прием платежей.

В пресс-службе Mail.ru Group ТАСС заявили, что закрытие проекта связано со снижением популярности подобных сервисов.

22 октября сообщалось, что холдинг USM передал контроль над долей в Mail.ru Group генеральному директору компании Борису Добродееву.

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