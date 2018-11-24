Специалисты заявили о формировании «смертельного креста» на рынке нефти

Эксперты заявили о формировании так называемого «смертельного креста» на рынке американских нефтяных фьючерсов. Так характеризуется ситуация, при которой краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной.

23 ноября на рынке было зафиксировано снижение нефти на 5–7%, а скользящая средняя по фьючерсам WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, которая равна $67 за баррель, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко рассказала «Известиям», что рост добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии стал одним из факторов снижения цен на нефть.

13 ноября на нефтяном рынке произошел обвал. Баррель нефти Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта 2018 года. Его стоимость составила $65 за баррель.

При этом российские власти и эксперты выразили уверенность, что падение цены не скажется на экономике страны и она не понесет больших потерь.

В частности, 15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов к усилению внешних шоков. Так, ЦБ при сильных колебаниях цен на нефть может применить бюджетные правила. Это позволит создать буфер от внешних шоков, стабилизировать экономику и валютный курс.