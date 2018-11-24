Прямой эфир

Специалисты заявили о формировании «смертельного креста» на рынке нефти

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты заявили о формировании так называемого «смертельного креста» на рынке американских нефтяных фьючерсов. Так характеризуется ситуация, при которой краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной.

Биржа идет ко дну: рынки пережили «черный» день
Обвал мировых котировок и цен на нефть не пошатнули курс российской валюты

23 ноября на рынке было зафиксировано снижение нефти на 5–7%, а скользящая средняя по фьючерсам WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, которая равна $67 за баррель, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко рассказала «Известиям», что рост добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии стал одним из факторов снижения цен на нефть.

13 ноября на нефтяном рынке произошел обвал. Баррель нефти Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта 2018 года. Его стоимость составила $65 за баррель.

При этом российские власти и эксперты выразили уверенность, что падение цены не скажется на экономике страны и она не понесет больших потерь.

В частности, 15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов к усилению внешних шоков. Так, ЦБ при сильных колебаниях цен на нефть может применить бюджетные правила. Это позволит создать буфер от внешних шоков, стабилизировать экономику и валютный курс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цена на нефть марки Brent упала ниже $61 впервые с ноября 2017 года
Глава ЦБ оценила последствия падения нефти до $35 за баррель

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017