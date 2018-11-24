Мужчина убит в ходе конфликта в Реутове

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено в подмосковном Реутове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как уточняет агентство «Москва», инцидент произошел районе дома № 28 по Носовихинскому шоссе. Мужчина был зарезан в результате конфликта. Его убийца разыскивается.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, в ходе которого один из них причинил другому ножевое ранение, от которого потерпевший скончался», — уточнил представитель пресс-службы ведомства.

По данным телеканала РЕН ТВ, убитый 27-летний мужчина из Кабардино-Балкарии работал в местном автомобильном сервисе.

15 ноября в Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова. Во время распития алкоголя у 70-летнего автора произошел конфликт с коллегой по творческому цеху — поэтом и литературоведом Виктором Куллэ.