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Мужчина убит в ходе конфликта в Реутове

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено в подмосковном Реутове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как уточняет агентство «Москва», инцидент произошел районе дома № 28 по Носовихинскому шоссе. Мужчина был зарезан в результате конфликта. Его убийца разыскивается.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, в ходе которого один из них причинил другому ножевое ранение, от которого потерпевший скончался», — уточнил представитель пресс-службы ведомства. 

По данным телеканала РЕН ТВ,  убитый 27-летний мужчина из Кабардино-Балкарии работал в местном автомобильном сервисе. 

15 ноября в Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова. Во время распития алкоголя у 70-летнего автора произошел конфликт с коллегой по творческому цеху — поэтом и литературоведом Виктором Куллэ.

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