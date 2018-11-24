Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Средиземноморье: римский диалог» иронично отреагировал на практику западных стран выдвигать обвинения в отношении Москвы по различным поводам через публикации в СМИ.

Глава российского МИДа упрекнул западных партнеров в том, что они игнорируют прямой диалог с Москвой. В пример Лавров привел обвинения во вмешательстве России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО, которые выдвинули Финляндия и Норвегия, пишет «РИА Новости».

Также он отметил, что вежливые люди предъявляют претензии не через средства массовой информации, а лично. Министр иронично отметил, что жену принято спрашивать прямо, а не обращаться через газеты. Заявление Лаврова было встречено смехом и аплодисментами.

23 ноября Лавров заявил, что Москва не будет умолять страны Запада отменить антироссийские санкции.

16 ноября издание Bloomberg оценило влияние санкций на экономику России. По оценкам экспертов, объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций, введенных в 2014 году.

Страны Запада ввели антироссийские санкции четыре года назад из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Москва отметила, что полуостров вошел в состав России в результате народного референдума, и приняла ответные зеркальные меры.