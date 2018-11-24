Прямой эфир

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Средиземноморье: римский диалог» иронично отреагировал на практику западных стран выдвигать обвинения в отношении Москвы по различным поводам через публикации в СМИ.

Глава российского МИДа упрекнул западных партнеров в том, что они игнорируют прямой диалог с Москвой. В пример Лавров привел обвинения во вмешательстве России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО, которые выдвинули Финляндия и Норвегия, пишет «РИА Новости».

Также он отметил, что вежливые люди предъявляют претензии не через средства массовой информации, а лично. Министр иронично отметил, что жену принято спрашивать прямо, а не обращаться через газеты. Заявление Лаврова было встречено смехом и аплодисментами.

23 ноября Лавров заявил, что Москва не будет умолять страны Запада отменить антироссийские санкции. 

16 ноября издание Bloomberg оценило влияние санкций на экономику России. По оценкам экспертов, объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций, введенных в 2014 году.

Страны Запада ввели антироссийские санкции четыре года назад из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Москва отметила, что полуостров вошел в состав России в результате народного референдума, и приняла ответные зеркальные меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров напомнил о возможности встречи лидеров Палестины и Израиля в Москве
Лавров встретится с главой МИД Франции в Париже 27 ноября

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017