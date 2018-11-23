Акция «Монетная неделя в ЦФО» впервые пройдет в Орловской области

В банках Орловской области с 26 ноября по 2 декабря состоится акция «Монетная неделя в ЦФО», первая в регионе. Она организована для того, чтобы ликвидировать нехватку мелочи в кассах кредитных организаций и магазинах.

Желающие смогут обменять монеты на бумажные купюры без комиссии. Банки будут принимать монеты всех номиналов. У жителей есть возможность стать обладателями памятной монеты достоинством 10 рублей серии «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске», пишет InfoOrel.ru.

Всего в обращении в России находится более 65 млн монет, но активно используется только 50%. При этом чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот.