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Акция «Монетная неделя в ЦФО» впервые пройдет в Орловской области

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В банках Орловской области с 26 ноября по 2 декабря состоится акция «Монетная неделя в ЦФО», первая в регионе. Она организована для того, чтобы ликвидировать нехватку мелочи в кассах кредитных организаций и магазинах. 

Желающие смогут обменять монеты на бумажные купюры без комиссии. Банки будут принимать монеты всех номиналов. У жителей есть возможность стать обладателями памятной монеты достоинством 10 рублей серии «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске», пишет InfoOrel.ru.

Всего в обращении в России находится более 65 млн монет, но активно используется только 50%. При этом чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот. 

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