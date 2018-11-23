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Жительница Владимира лишилась иномарки из-за долгов за коммуналку

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Cудебные приставы Владимира совместно с тепловиками провели рейд по взысканию задолженности за коммунальные услуги. У одной из горожанок был арестован автомобиль Chevrolet Lanos.

Долг женщины за свет и тепло составил более 130 тыс. рублей. Если в течение 10 дней его не заплатят, автомобиль продадут. Неплательщики Ленинского района накопили исполнительные листы на сумму от 9 до 135 тыс. рублей.

Общая задолженность жителей за электричество на 1 октября достигает 355 млн рублей, за тепловую энергию – 382 млн рублей, передает ИА «Владимирские новости». В одной из квартир должник согласился добровольно погасить часть долга в день визита пристава. 

Судебные приставы разыскивают певицу Земфиру, проживающую в районе Хамовники, из-за коммунальных долгов на сумму 11 тыс. рублей. По неподтвержденным данным, суд обязал Земфиру погасить задолженность еще два года назад. Согласно оценкам экспертов, стоимость двухкомнатной квартиры певицы на Фрунзенской набережной составляет $250 тыс.

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