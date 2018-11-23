Словакия предоставит Украине помощь в размере €125 млн

Братислава готова оказать Киеву гуманитарную помощь в размере €125 млн, заявил в пятницу президент Словакии Андрей Киска во время совместного брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

Словацкий лидер подчеркнул, что страна оказывает огромную помощь Украине в течение пяти лет.

«Сегодня мы будем передавать еще одну гуманитарную помощь в размере €125 млн», — приводит слова Киски «Федеральное агентство новостей».

Президент Словакии указал на рост взаимной торговли между государствами и добавил, что Братислава — основной поставщик газа Киеву.

«Именно Словакия первой обеспечила нам поставки европейского газа», — ответил Порошенко.

Ранее в пятницу Андрей Киска после встречи с Порошенко выступил против строительства газопровода «Северный поток – 2», назвав его политическим проектом.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз.

Большинство стран Европы «Северный поток – 2» поддерживают, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что проект является коммерческим и необходим ЕС. Против строительства выступают США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также Украина, потому что боится лишиться транзита российского топлива через свою территорию.