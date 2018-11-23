Родственники жертв крушения MH17 подали иск в ЕСПЧ

Родственники 55 жертв крушения самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 на юго-востоке Украины подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщила Нидерландская телерадиовещательная компания.

Они обвинили Россию в уничтожении самолета и препятствовании расследованию крушения воздушного судна, уточняет ТАСС.

Адвокат Вейру Мева, представляющий интересы родственников жертв, заявил, что Россия якобы не передала важную информацию Совместной следственной группе (ССГ). Он добавил, что процесс может занять пять–семь лет.

В мае текущего года ССГ распространила доклад, утверждающий, что ракета, которая сбила воздушное судно, могла быть доставлена из России. Москва эти обвинения отвергает.

В сентябре Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая MH17, была отправлена на Украину еще в 1986 году. В ведомстве отметили, что ракета с боевым номером 886847379 была произведена на Долгопрудненском машиностроительном производственном предприятии и отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152. После этого на территорию России она не возвращалась. В Минобороны также высказали опасения, что Украина уничтожит все данные о ракете.

Самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек.