Верховный суд отказался снижать срок бывшему священнику Грозовскому

Решением Верховного суда России заместителю генерального прокурора Леонида Коржинеку отказано в рассмотрении жалобы на приговор священнослужителю Глебу Грозовскому.

В электронной карточке дела на сайте ВС РФ говорится, что в рассмотрении жалобы в судебном заседании отказано, передает 23 ноября ТАСС. Ранее адвокат священника Михаил Уткин пояснял, что Генпрокуратура добивается снижения срока Грозовского до 8,5 года колонии.

После начала расследования подозреваемый бежал из России в Израиль. В апреле 2014 года Россия направила запрос на его выдачу. В РФ священника доставили в сентябре 2016 года.

17 января Приозерский городской суд Ленинградской области признал священника Глеба Грозовского, отстраненного от служения, виновным в педофилии. Он получил 14 лет колонии строгого режима за надругательство над тремя девочками в детских православных лагерях в Ленобласти и Греции. Инциденты произошли в 2009 и в 2013 годах.