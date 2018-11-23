В Китае робот выписал штраф фотографии знаменитости на автобусе

В Китае система распознавания лиц вместо человека, переходившего дорогу на красный свет, ошибочно выписала штраф фотографии местной знаменитости, расположенной на автобусе. Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел на перекрестке города Нинбо. Отмечается, что на фото была изображена известная бизнес-леди Дун Минчжу. После того как система зафиксировала правонарушение, фотография отобразилась на рядом стоящем экране. Местные жители, заметившие казус, опубликовали фото в социальных сетях.

Позже полиция разобралась с недоразумением, и технический персонал обновил систему распознавания лиц.

14 ноября сообщалось, что «Аэрофлот» и Шереметьево внедрят технологию распознавания лиц. По словам заместителя гендиректора авиакомпании по информационным технологиям, нововведение ускорит посадку пассажиров на борт на 30%.