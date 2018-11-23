Полиция проверит подлинность картин Малевича и Поповой в Ростове

Правоохранительные органы проверят на подлинность картины знаменитых авангардистов Казимира Малевича и Любови Поповой. Полотна из фондов Ростовского музея-заповедника уже признавались подделками.

Повторная экспертиза необходима в рамках доследственной проверки, чтобы возбудить уголовное дело о пропаже подлинных полотен из Ростовского кремля, сообщает 23 ноября «РИА Новости» со ссылкой на начальника УМВД по Ростовскому районе Олега Егорова.

В 2017 году во время экспертизы музейной коллекции стало известно, что «Самовар» Малевича и «Беспредметная композиция» Поповой — подделаны.

23 октября оказалось, что часть коллекции свитков Мертвого моря, представленных в Музее Библии в Вашингтоне, предположительно, являются подделкой. 16 фрагментов свитков Мертвого моря, или Кумранских рукописей, являются главным экспонатом выставки Музея Библии. Они датируются III веком до н.э. — I веком н.э.