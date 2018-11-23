Суд арестовал экс-начальника ЦСКА

Экс-начальник управления Вооруженных сил России по работе с личным составом, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев арестован. Такое решение принял Московский гарнизонный военный суд.

Барышев пробудет под арестом до 19 января 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Ранее 23 ноября Барышеву предъявили обвинение в мошенничестве, взяточничестве и хищении около 25 млн рублей при закупках на сумму 250 млн рублей.

Потерпевшим по делу является Федеральное автономное учреждение (ФАУ) ЦСКА. Следствие считает, что преступления совершены в 2016 году, когда обвиняемый возглавлял организацию.

Барышеву вменяются три эпизода по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. На него дали показания возможные соучастники преступления.

Сам экс-начальник ГУРЛС и бывший глава ЦСКА заявил, что «стал жертвой оговора». Он подчеркнул, что «не нуждался в дополнительных финансовых средствах». Он заявил, что готов сотрудничать со следствием и сказал, что хочет «обратить внимание на недобросовестных лиц, в частности, своего зама Андрея Хамазина».

Барышев задержан в Москве 22 ноября. Он руководил ЦСКА с 2014 по 2017 год, а в мае 2017 года был назначен начальником ГУРЛС. Также по делу обвиняются экс-начальник ФАУ Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» Андрей Хамазин и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов.

По данным «Известий», обвиняемый мог лишиться должности еще до задержания, так как в Минобороны готовили документы на его увольнение.