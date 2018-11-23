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Суд арестовал экс-начальника ЦСКА

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Экс-начальник управления Вооруженных сил России по работе с личным составом, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев арестован. Такое решение принял Московский гарнизонный военный суд.

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Барышев пробудет под арестом до 19 января 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Ранее 23 ноября Барышеву предъявили обвинение в мошенничестве, взяточничестве и хищении около 25 млн рублей при закупках на сумму 250 млн рублей.

Потерпевшим по делу является Федеральное автономное учреждение (ФАУ) ЦСКА. Следствие считает, что преступления совершены в 2016 году, когда обвиняемый возглавлял организацию.

Барышеву вменяются три эпизода по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. На него дали показания возможные соучастники преступления.

Сам экс-начальник ГУРЛС и бывший глава ЦСКА заявил, что «стал жертвой оговора». Он подчеркнул, что «не нуждался в дополнительных финансовых средствах». Он заявил, что готов сотрудничать со следствием и сказал, что хочет «обратить внимание на недобросовестных лиц, в частности, своего зама Андрея Хамазина».

Барышев задержан в Москве 22 ноября. Он руководил ЦСКА с 2014 по 2017 год, а в мае 2017 года был назначен начальником ГУРЛС. Также по делу обвиняются экс-начальник ФАУ Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» Андрей Хамазин и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов.

По данным «Известий», обвиняемый мог лишиться должности еще до задержания, так как в Минобороны готовили документы на его увольнение.

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