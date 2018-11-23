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Умер автор слов «Прощание славянки»

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Фото: Министерство культуры Хабаровского края
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Хабаровский поэт и автор слов на мелодию марша «Прощание славянки» Аркадий Федотов скончался в возрасте 88 лет. Об этом 23 ноября сообщается на сайте министерства культуры Хабаровского края.

Ведомство также отмечает, что прощание с поэтом состоится 26 ноября.

Слова к мелодии марша «Прощание славянки» были написаны Федотовым в 1965 году. До сих пор это произведение остается одним из самых ярких и известных в биографии автора.

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. Как сообщает ведомство, даже находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал писать в самых разных жанрах. За многолетний плодотворный труд Аркадий Федотов неоднократно получал дипломы и благодарности. Последний, четвертый сборник Федотов издал в 2011 году.

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