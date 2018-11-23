Спецслужбы начали проверку Большого театра из-за угрозы взрыва

Оперативные службы проверяют здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Собеседник журналистов не уточнил, проводилась ли в театре эвакуация. По данным ТАСС, здание проверяют кинологи.

В ноябре 2017 года из здания Большого театра после сообщения об угрозе взрыва эвакуировали около 3,5 тыс. человек. Тогда же людей вывели из ГУМа, ЦУМа и гостиниц «Метрополь» и «Националь». Общее число эвакуированных составило около 10 тыс. человек.