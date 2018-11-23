Прямой эфир
Сюжет:

Спецслужбы начали проверку Большого театра из-за угрозы взрыва

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативные службы проверяют здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Собеседник журналистов не уточнил, проводилась ли в театре эвакуация. По данным ТАСС, здание проверяют кинологи.

В ноябре 2017 года из здания Большого театра после сообщения об угрозе взрыва эвакуировали около 3,5 тыс. человек. Тогда же людей вывели из ГУМа, ЦУМа и гостиниц «Метрополь» и «Националь». Общее число эвакуированных составило около 10 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совете Федерации начали проверку из-за угрозы взрыва
200 человек эвакуированы из здания Минфина РФ из-за угрозы взрыва

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017