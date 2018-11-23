Под Иркутском Lexus на скорости 170 км/ч врезался в БТР

Крупное ДТП произошло в Иркутской области — легковой автомобиль на огромной скорости врезался в бронетранспортер. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает «Вести-Иркутск».

Инцидент произошел вечером 22 ноября на Качугском тракте неподалеку от деревни Жердовка. На трассе образовалась пробка из-за военной автоинспекции. Водитель Lexus GS300 не стал ждать, прорвал оцепление и на скорости 170 км/ч врезался в БТР.

Иномарка после столкновения загорелась. Спасти зажатого в салоне водителя не удалось. У БТР в результате столкновения оторвало колесо.

В конце октября текущего года на переезде в финском городе Раасепори поезд врезался в БТР, в котором находились призывники, возвращавшиеся с учений. В результате столкновения погибли четыре человека.