Российским студентам предложили придумать фильм о будущем

В России стартовал прием заявок на международный студенческий проект Red Bull Future/io. Его участникам предлагается придумать идею для полнометражного фильма о будущем.

Авторам предлагается представить концепцию фильма о 2030 годе в 60-секундном видеоролике, который нужно загрузить на сайт проекта до 10 февраля.

Лучшие авторы отправятся на международную академию в Лиссабон, где будет выбрана лучшая идея, которая в последствии ляжет в основу полнометражного фильма от Red Bull Media House. В дальнейшем этот фильм примет участие в нескольких кинематографических фестивалях, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

В состав жюри проекта вошли представители Европейского Института технологий и будущего, известные режиссеры, футуристы и представители различных крупных компаний, которые будут выбирать лучшие идеи, оценивая, насколько они актуальные, креативные и вдохновляющие.

Еще одну путевку в Лиссабон, помимо отбора жюри, получат авторы идеи, которая наберет наибольшее число голосов на сайте проекта.