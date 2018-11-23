Прямой эфир

Инклюзивную акцию проведут в музее-заповеднике Тургенева под Орлом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музей-заповедник И. С. Тургенева в Орловской области подключится к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» Мероприятия в рамках этой акции пройдут 1 и 2 декабря. На них приглашаются люди с инвалидностью, их родственники и друзья.

Как уточняет InfoOrel.ru, сотрудники музея в эти дни проведут обычные и адаптированные экскурсии, гости акции могут поучаствовать в интерактивной программе «Тайны бабушкина сундука». В этнографической экспозиции им предложат не только посмотреть, но и подержать в руках музейные экспонаты. Всех желающих научат делать куклу-оберег.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской филармонии квартет «Филармоника» сыграл концерт для детей — инвалидов по слуху. В филармонии считают, что классическая музыка хорошо влияет на органы слуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неограниченные возможности: инвалидам нашли работу в Минтруде
Дмитрий Медведев поддержал предложение о трудоустройстве людей с ОВЗ в органы госвласти
Алтайских полицейских заподозрили в избиении инвалида

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017