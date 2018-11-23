Инклюзивную акцию проведут в музее-заповеднике Тургенева под Орлом

Музей-заповедник И. С. Тургенева в Орловской области подключится к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» Мероприятия в рамках этой акции пройдут 1 и 2 декабря. На них приглашаются люди с инвалидностью, их родственники и друзья.

Как уточняет InfoOrel.ru, сотрудники музея в эти дни проведут обычные и адаптированные экскурсии, гости акции могут поучаствовать в интерактивной программе «Тайны бабушкина сундука». В этнографической экспозиции им предложат не только посмотреть, но и подержать в руках музейные экспонаты. Всех желающих научат делать куклу-оберег.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской филармонии квартет «Филармоника» сыграл концерт для детей — инвалидов по слуху. В филармонии считают, что классическая музыка хорошо влияет на органы слуха.