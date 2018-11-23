Выставка народной игрушки открылась в Рязани

В Рязанском кремле открылась выставка народной игрушки «Праздник игрушки». Экспонаты представлены из собрания Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

На выставке можно увидеть не только изделия из глины, но также из бересты и дерева с севера Архангельской области. Есть возможность познакомиться с деревянными богородскими и городецкими игрушками, сообщает РИА «7 новостей».

В Подмосковье 24 августа впервые отметили День народной игрушки. Как отмечали в региональном министерстве культуры, главной игрушкой Московской области по праву остается русская матрешка, а с ее изготовлением исторически связан Сергиев Посад.