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Главврачей в Липецкой области будут выбирать на конкурсной основе

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Управление здравоохранения Липецкой области разработало новый способ назначения глав медицинских учреждений. Положение о кадровом резерве и проведении конкурса на должности руководителей поможет повысить информационную открытость.

На соответствие должности врачей, подавших заявления, проверит специальная рабочая группа, информирует GOROD48. Особое внимание организаторы конкурса будут придавать наличию у кандидата концепции развития конкретной медицинской организации на пять лет. Новую систему протестируют в Чаплыгинской и Измалковской районных больницах.

В Нижнем Тагиле планируют провести капитальный ремонт перинатального центра. Стоимость работ оценили в 5,3 млн рублей. Они будут профинансированы в рамках трех контрактов. Заказчиком выступает ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница».

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