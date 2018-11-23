Главврачей в Липецкой области будут выбирать на конкурсной основе

Управление здравоохранения Липецкой области разработало новый способ назначения глав медицинских учреждений. Положение о кадровом резерве и проведении конкурса на должности руководителей поможет повысить информационную открытость.

На соответствие должности врачей, подавших заявления, проверит специальная рабочая группа, информирует GOROD48. Особое внимание организаторы конкурса будут придавать наличию у кандидата концепции развития конкретной медицинской организации на пять лет. Новую систему протестируют в Чаплыгинской и Измалковской районных больницах.

В Нижнем Тагиле планируют провести капитальный ремонт перинатального центра. Стоимость работ оценили в 5,3 млн рублей. Они будут профинансированы в рамках трех контрактов. Заказчиком выступает ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница».