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Прогнавшего шваброй грабителей продавца наградили на Ставрополье

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В Минеральных Водах Ставропольского края наградили продавщицу Елену Моисееву, которая с шваброй в руках дала отпор двум вооруженным грабителям. Церемония прошла в краевом УМВД.

Отважная женщина получила благодарственное письмо и цветы. Полицейские поблагодарили ее за проявленную смелость, сообщает NewsTracker.

14 ноября двое вооруженных мужчин попытались ограбить магазин в Минеральных Водах. Однако им помешала это сделать сотрудница магазина, вооруженная шваброй. После того как налетчики ретировались, женщина вызвала полицию.

В течение нескольких часов грабителей сумели задержать. Выяснилось, что мужчины были судимы за кражи и мошенничество.

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