Прогнавшего шваброй грабителей продавца наградили на Ставрополье
В Минеральных Водах Ставропольского края наградили продавщицу Елену Моисееву, которая с шваброй в руках дала отпор двум вооруженным грабителям. Церемония прошла в краевом УМВД.
Отважная женщина получила благодарственное письмо и цветы. Полицейские поблагодарили ее за проявленную смелость, сообщает NewsTracker.
14 ноября двое вооруженных мужчин попытались ограбить магазин в Минеральных Водах. Однако им помешала это сделать сотрудница магазина, вооруженная шваброй. После того как налетчики ретировались, женщина вызвала полицию.
В течение нескольких часов грабителей сумели задержать. Выяснилось, что мужчины были судимы за кражи и мошенничество.