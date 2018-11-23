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Тимошенко объяснила «массовый побег» украинцев из страны

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Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе презентации «Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого» назвала выезд миллионов украинцев на заработки в другие страны «массовым и паническим побегом со своей земли».

В подтверждение своих слов она привела данные, согласно которым около 3,2 млн украинцев работают в других странах на постоянной основе, а 9 млн выезжают на сезонные заработки.

Жизнь на Украине «превратилась в выживание». По этой причине граждане ищут заработка вне родины, передает 23 ноября «Газета.ру». Столь массовый отток населения угрожает национальной безопасности Украины, резюмировала политик.

Ранее в пятницу она пообещала в случае своей победы на выборах президента изменить пенсионную систему и снизить цены на газ для населения в два раза.

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