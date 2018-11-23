Брошенного на холоде ребенка нашли жители Подмосковья

В подмосковном Подольске жители дома обнаружили в подъезде ребенка с переохлаждением. Мальчика госпитализировали в инфекционное отделение.

По данным местных жителей, ребенок в подъезде был очень голоден, у него было переохлаждение. Один из жильцов завел мальчика к себе домой, чтобы накормить и переодеть, он же вызвал полицию и представителей органов опеки. Позже появилась родственница ребенка и забрала его.

После обращения соседей в скорую помощь мальчика доставили в инфекционное отделение городской больницы. У полуторагодовалого ребенка выявлена травма носа. Интернет-портал «Подмосковье сегодня» сообщает, что мальчик растет в неблагополучной семье.

Ситуацию взяли под контроль представители городской Общественной палаты, с родителями будет проведена работа.