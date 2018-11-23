Челябинские власти помогут в реабилитации избитому ломом ребенку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообещал социальную поддержку избитому соседом 11-летнему Роме Медведеву. Помочь в его реабилитации глава региона поручил региональному министерству социальных отношений.

Чиновники должны проанализировать ситуацию в семье, узнать, какими мерами поддержки родственники пострадавшего воспользовались, и предложить дополнительную помощь.

Как напоминает 1obl.ru, нападение на мальчика совершил душевнобольной мужчина 25 марта 2018 года. Он накинулся с железной трубой на двух детей. У Ромы — тяжелейшая травма головы. Мальчик нуждается в реабилитации. У него проблемы с речью, памятью, а также сильные головные боли.

Экспертиза признала напавшего невменяемым и опасным для окружающих. По решению суда его отправили на лечение в психиатрический стационар. С приговором не согласилась мама пострадавшего, она намерена подать гражданский иск о возмещении вреда.

В сентябре в Челябинске 11-летнего ребенка избил отец его одноклассника. Инцидент произошел в здании школы, у мальчика диагностировали травму живота.